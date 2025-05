Agrigento si conferma la città più soleggiata d’Italia secondo i più recenti dati climatici. Con una media di 9,2 ore di sole al giorno nel periodo 2014-2024, il capoluogo siciliano conquista il primato nazionale per esposizione solare, dimostrando come la Sicilia sia veramente una terra baciata dal sole.

Il primato di Agrigento nell’Indice del Clima 2025

Secondo l’Indice del Clima 2025, elaborato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con 3bmeteo, Agrigento si posiziona al vertice della classifica italiana per soleggiamento. Con una media giornaliera di 9,2 ore di sole nell’arco temporale analizzato (2014-2024), la città dei Templi distacca nettamente l’ultima classificata, Belluno, che registra appena 6,7 ore di sole al giorno. Questo dato rappresenta un leggero incremento rispetto all’edizione precedente dell’indice (2024), dove Agrigento registrava comunque un primato con 9,1 ore medie di sole quotidiane.

L’Indice del Clima, pubblicato annualmente, analizza 15 parametri meteorologici su 107 capoluoghi italiani, offrendo una visione dettagliata delle condizioni climatiche urbane in un decennio. Il soleggiamento rappresenta uno degli indicatori fondamentali per determinare la qualità climatica di una città, con evidenti riflessi sulla qualità della vita dei residenti.

Il dato è particolarmente significativo perché si basa su rilevazioni effettuate nell’arco di dieci anni, confermando una tendenza strutturale e non un semplice fenomeno contingente. Questo primato si inserisce in un contesto nazionale in cui il clima sta attraversando cambiamenti significativi, con una generale tendenza all’aumento delle temperature e alla riduzione delle precipitazioni.

La Sicilia: terra del sole

Il podio della classifica per soleggiamento vede una netta predominanza siciliana. Oltre ad Agrigento in prima posizione, figurano infatti altre due città dell’isola: Siracusa al secondo posto con 9,1 ore di sole giornaliere e Catania al terzo con 8,9 ore. Questo triplice primato siciliano conferma la reputazione dell’isola come una delle regioni più soleggiate non solo d’Italia ma dell’intero continente europeo.

In una diversa classificazione elaborata da Holidu, motore di ricerca per case vacanze, Catania risulta essere la città italiana con il maggior numero di ore di sole mensili (274,9), seguita da Siracusa (274,1). Anche in questa graduatoria, che utilizza metodologie di calcolo differenti, la Sicilia conferma la sua supremazia nel panorama nazionale.

A livello europeo, Catania si posiziona come la seconda città più assolata del continente con una media di 347 ore di sole al mese, superata solo dalla spagnola Alicante (349 ore). Anche Messina e Palermo si collocano tra le prime dieci città europee per soleggiamento, rispettivamente con 340 ore mensili3. Questi dati collocano la Sicilia in una posizione di assoluto rilievo nella geografia climatica mediterranea.

Gli effetti del soleggiamento sul territorio agrigentino

L’abbondante soleggiamento di Agrigento ha risvolti sia positivi che negativi sul territorio. Se da un lato rappresenta una risorsa potenziale per il settore turistico e per lo sviluppo di energie rinnovabili, dall’altro è strettamente correlato a uno dei problemi più critici della zona: la siccità.

Infatti, secondo i dati analizzati, Agrigento non detiene solo il primato delle ore di sole, ma anche quello relativo ai periodi siccitosi più lunghi. L’analisi dei dati sulle precipitazioni mostra un panorama complesso: i giorni piovosi diminuiscono e i periodi siccitosi si allungano, anche se l’intensità pluviometrica media del giorno piovoso è aumentata negli ultimi 15 anni (da 9 a 13 millimetri per ciascun giorno piovoso). In sintesi, piove meno frequentemente ma in modo più intenso.

Questa combinazione di elevato soleggiamento e lunghi periodi di siccità rappresenta una sfida significativa per la gestione delle risorse idriche del territorio, con potenziali ripercussioni sull’agricoltura e sull’approvvigionamento idrico urbano.

Il contesto dell’Indice del Clima 2025

Nonostante il primato nel soleggiamento, Agrigento non domina la classifica generale dell’Indice del Clima. Nell’edizione 2025, il vertice è occupato da Bari, seguita da Barletta-Andria-Trani e Pescara. Agrigento si colloca comunque nella top ten, precisamente al nono posto nell’edizione 2024, dimostrando come il clima agrigentino offra complessivamente un buon livello di benessere, nonostante le criticità legate alla siccità.

È interessante notare come la classifica generale veda una predominanza di città del Sud Italia e di località costiere, a conferma di come la vicinanza al mare sia un fattore determinante nel garantire condizioni climatiche favorevoli. Tra le prime dieci città dell’Indice del Clima 2025 figurano infatti solo tre capoluoghi del Centro (Livorno, Pesaro-Urbino e Ancona) e uno del Nord (Trieste). Il primato di Agrigento come città più assolata d’Italia nel periodo 2014-2024 rappresenta un dato significativo che conferma la vocazione climatica della Sicilia. Con 9,2 ore di sole giornaliere, Agrigento si distingue nettamente nel panorama nazionale, distaccando di ben 2,5 ore Belluno, la città meno soleggiata.

Questo record si inserisce in un contesto climatico in evoluzione, dove alla maggiore esposizione solare si associano periodi di siccità sempre più prolungati. Tale situazione presenta sfide e opportunità: se da un lato l’abbondante soleggiamento può favorire il turismo e lo sviluppo di energie rinnovabili, dall’altro richiede una gestione attenta delle risorse idriche.

La predominanza siciliana nella classifica del soleggiamento, con tre città ai primi tre posti, conferma la reputazione dell’isola come terra del sole, non solo a livello nazionale ma anche europeo, dove Catania risulta seconda solo ad Alicante.

Il dato sul soleggiamento di Agrigento rappresenta dunque un elemento caratterizzante dell’identità climatica della città, con importanti implicazioni per la sua economia, il suo sviluppo e la qualità della vita dei suoi abitanti.

