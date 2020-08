Amministrative 4 e 5 ottobre 2020

Marcella Carlisi è il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle ad Agrigento.

La Lista è al vaglio del capo politico. Presto la campagna elettorale.

La consigliera del Movimento 5 Stelle Marcella Carlisi è il candidato sindaco dei pentastellati ad Agrigento. La lista è pronta ed al momento è al vaglio del capo politico che dovrà ratificare secondo il modello della piattaforma Rousseau.

La Carlisi sarà anche candidata al consiglio comunale nel quadro della competizione politica delle comunali della città dei templi del 4 e 5 ottobre.

Per ufficializzare la candidatura però occorre l’ok finale, atteso nelle prossime ore ed al momento la Carlisi prepara i punti cardine del programma ed incrocia le dita.

“Sosteniamo la consigliera comunale che ha dato prova di grande abilità in questi 5 anni di amministrazione – dichiara il deputato nazionale Filippo Perconti – aspettiamo la certificazione della lista e poi cominceremo anche noi la campagna elettorale”.

Agrigentina, la Carlisi, in questi anni di attività in aula Sollano, si è battuta soprattutto per la difesa dei diritti, e per la partecipazione delle minoranze e della cittadinanza alla gestione della vita pubblica.

Il Movimento 5 Stelle con Carlisi, andrà avanti da sola, spazzando via le voci di possibili alleanze con Articolo 1 e Partito Democratico e rivendicando un ruolo centrale della politica cittadina. Accantonati quindi i tentativi maldestri, di inserire in lista un nome nuovo, il Movimento decide di puntare sull’unica certezza di questi anni di attività consiliare, ovvero Marcella Carlisi, premiandone la coerenza e la caparbietà nelle sue scelte.