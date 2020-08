Mentre il Movimento 5 Stelle ha deciso di candidare a sindaco Marcella Carlisi, il Partito Democratico sosterrà la candidatura di Calogero Firetto.

“Siamo in giunta con il sindaco e continueremo a sostenerlo”, puntualizza il nuovo segretario regionale del Partito democratico in Sicilia Anthony Barbagallo. La sua elezione per acclamazione è avvenuta nell’anfiteatro di Morgantina ad Aidone, in provincia di Enna, dove si è svolto il congresso regionale del partito alla presenza del segretario nazionale Nicola Zingaretti.

“Alla ripresa a settembre consulterò la commissione provinciale per la convocazione dei congressi di circolo di Agrigento”, aggiunge il segretario.

Una scelta in piena coerenza con la nomina in giunta dell’attuale assessore Gerlando Riolo che però, non significa presentare una lista con il simbolo del PD. Su questo il partito non è ancora pronto e probabilmente molti dei nominativi in area partito democratico potrebbero essere spalmati nelle liste di riferimento dell’attuale sindaco. “Non parliamo di lista, puntualizza infatti Barbagallo, ma parliamo di sostegno” che rinvia alle prossime settimane eventuali aggiornamenti.

Barbagallo quindi spazza via i dubbi sul possibile sostegno del PD alla candidatura di Angela Galvano. La consigliera comunale di Articolo 1 aveva fatto intendere di lavorare per una sua candidatura a sindaco, con il sostegno di M5S e PD. Alla luce dei recenti sviluppi comincia a tramontare quindi l’ipotesi di una candidatura della Galvano.