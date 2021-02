Manutenzione strade, Angelo Principato: “dopo tante lotte si iniziano a vedere i primi risultati”

Al via le procedure di gara per i lavori di manutenzione straordinaria della statale 24, di Contrada Fauma e dell’Esa. L’ importo a base d’asta è di 365mila euro. Angelo Principato, ex consigliere comunale di Agrigento, plaude il Libero Consorzio comunale di Agrigento (ex Provincia regionale) “per la sensibilità manifestata a seguito anche delle segnalazioni pervenute all’ente e al tavolo istituito in prefettura per fare il punto sui lavori relativi ai collegamenti viari e sullo stato di avanzamento dei cantieri appaltati e da appaltare. Tutto ciò è stato frutto di numerosi incontri avuti con il prefetto del tempo di Agrigento, Dario Caputo, dal novembre del 2018 al marzo dell’anno successivo. Il 21 marzo del 2019 avevo incontrato e consegnato al prefetto una lettera aperta corredata di elaborati grafici, nella quale erano esplicate le risoluzioni di alcune criticità sulla viabilità extraurbana dell’area prossima alla città di Agrigento. Durante questi incontri con il prefetto lo scrivente aveva avuto di Agrigento. Durante questi incontri con il prefetto ho avuto modo anche di illustrare le ipotesi da me prospettate.All’inizio del 2020 c’era stata anche una marcia di protesta. L’esecuzione dei lavori permetterà di avere una viabilità alternativa alla S.S. 115 e di procedere al consolidamento del viadotto Re, a Porto Empedocle.”