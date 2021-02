Savarino: “priorità nei vaccini per i volontari”

” Ho a cuore la sicurezza dei volontari che si sono sempre spesi, e si spendono, per aiutare i più deboli. Soprattutto nella pandemia sono stati di enorme aiuto, in prima linea senza risparmiarsi mai.” Interviene così il deputato e presidente della IV commissione all’Ars, Giusi Savarbo che è stata la prima firmataria di un ordine del giorno del gruppo parlamentare di diventerà bellissima, approvato dall’ Aula, “che impegna il governo Regionale – spiega Savarino- a portare sul tavolo nazionale il tema della priorità nei vaccini anti Covid 19 per i volontari. Inserire i volontari nell’elenco delle categorie che hanno diritto alla priorità è una competenza dello Stato centrale. Ho parlato con l’assessore Razza affinché sia portavoce di questa esigenza col Governo nazionale. La tutela dei nostri volontari è fondamentale, e garantire loro il vaccino l’unico vero modo per dire: grazie per l’encomiabile ruolo che svolgete nella nostra società! ” L’associazione volontari di strada di Agrigento aveva scritto una lettera , nelle scorse ore, al Presidente della Repubblica, Mattarella , e al Ministro Speranza per chiedere

una capillare campagna di vaccinazione anti Covid a favore degli operatori del volontariato.