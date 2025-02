Il 13 Febbraio 2025, alle ore 10:30, presso gli Uffici della Presidenza del C.C., si riunisce la VIª Commissione Consiliare Permanente per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:

Rapporti con SRR in relazione al nuovo bando di gare sui rifiuti;

Avanzamento lavori reti e depuratore;

Aggiornamenti Voltano;

Convenzione con AICA per piccole rotture.

Rapporti con SRR: in relazione al nuovo bando di gare sui rifiuti: Questo punto riguarda la gestione dei rifiuti nel territorio e il nuovo bando di gara per il servizio di raccolta e smaltimento. La commissione discuterà i rapporti con la SRR (Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti), le implicazioni del nuovo bando per i cittadini e l’ambiente e lo stato presente a seguito del rinnovo del contratto con la ditta che fornisce il servizio

Avanzamento lavori reti e depuratore: Questo punto riguarda lo stato di avanzamento dei lavori relativi alle reti fognarie e al depuratore. La commissione discuterà i progressi compiuti, gli eventuali ritardi e le problematiche ancora da risolvere.

Aggiornamenti Voltano: Questo punto potrebbe riguardare aggiornamenti su progetti o iniziative in corso nella diga del Voltano. La commissione potrebbe discutere gli sviluppi urbanistici, Ambientali o di altra natura che riguardano questa specifica struttura del territorio.

Convenzione con AICA per piccole rotture: Questo punto riguarda una possibile convenzione con AICA per la gestione delle piccole rotture idriche. La commissione discuterà i termini della convenzione e i benefici che potrebbe portare per i cittadini in termini di tempestività e efficienza nella riparazione delle rotture.

