Il 14 febbraio alle ore alle opre 9.30 nell’aula polifunzionale del’ I.S.S. “Enrico Fermi” di Aragona, in collaborazione con l’associazione Fidapa, sezione di Agrigento, si svolgerà un convegno sul tema: “Droghe: conoscerle per evitarle”.

Dopo i Saluti della dott.ssa Elisa Maria Enza Casalicchio

Dirigente I.I.S.S. “Enrico Fermi” Aragona

Sono previsti gli interventi della prof.ssa Loredana VOLPE, Psicoterapeuta e Docente dell’.I.S.S. “Enrico Fermi” di Aragona, della dott.ssa Concetta Sala, Presidente della FIDAPA BPW ITALY – Sezione di Agrigento

Coordina i lavori la prof.ssa Maria Portella, docente di lettere dell’ I.I.S.S. “Enrico Fermi” di Aragona

Il convegno di Aragona rappresenta un’importante occasione per riflettere su un tema di grande attualità e rilevanza sociale.

L’uso di droghe, soprattutto tra i giovani, è un problema complesso che richiede un approccio multidisciplinare e un impegno congiunto da parte di istituzioni, scuole, famiglie e associazioni.

La conoscenza e la consapevolezza sono strumenti fondamentali per prevenire il consumo di sostanze stupefacenti e promuovere stili di vita sani e positivi.

Eventi come questo contribuiscono a sensibilizzare l’opinione pubblica e a fornire informazioni utili per contrastare il fenomeno della droga.

