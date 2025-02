Un mistero. A distanza di una settimana dai fuochi d’artificio misteriosamente esplosi, senza alcuna autorizzazione, all’ingresso del terminal degli autobus di piazzale Rosselli, ad Agrigento, lo stesso è accaduto, nella serata di martedì, nella scalinata della chiesa dell’Immacolata, a pochi passi dalla via Atenea e dalla statua di Andrea Camilleri.

E in tanti si sono chiesti che significato avessero quei giochi d’artificio che, anche in questo caso, non erano e né avrebbero potuto essere autorizzati. Forse s’è voluta festeggiare la scarcerazione di una o più persone o l’arresto di qualcuno?

O sono collegati con l’arrivo di una “partita” di droga, in una sorta di messaggio d’impunità rivolto alle forze dell’ordine? Tutte domande senza risposta. Appare scontato che le forze dell’ordine stiano attenzionando i due episodi.

