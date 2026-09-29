Proseguono, settimana dopo settimana, gli interventi di Aica sul territorio per la riparazione delle reti, gli espurghi e la messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e fognarie. Dal 7 al 18 settembre 2026 sono stati eseguiti 247 interventi in 28 Comuni dell’Ambito territoriale idrico AG9. Le attività hanno riguardato centri urbani, contrade e strade di collegamento, con l’obiettivo di prevenire i disservizi e mantenere efficienti le infrastrutture.

“Le attività – si legge in una nota di Aica – hanno riguardato centri urbani, contrade e strade di collegamento, con l’obiettivo di prevenire i disservizi e mantenere efficienti le infrastrutture. La parte più consistente del lavoro ha riguardato la rete idrica, con 136 interventi. A questi si aggiungono 90 interventi di espurgo e 15 su collettori, rete fognaria e relativi manufatti. Due interventi, infine, hanno riguardato la realizzazione di nuova rete”.

Lavori sono stati eseguiti nei centri principali, cioè Agrigento, Sciacca, Ribera, Porto Empedocle, Favara, Realmonte e Licata, e in numerosi Comuni più piccoli. Sono state riparate perdite, ripristinati collettori, chiusini e botole ed eseguiti espurghi. I lavori più significativi sono tre: l’avvio della nuova rete idrica in via dei Papiri a Sciacca, il rifacimento del collettore fognario sulla Statale 188 a Sambuca di Sicilia e le riparazioni in via Marino a Castrofilippo.

Gli altri Comuni interessati dagli ultimi interventi sono: Aragona, Calamonaci, Caltabellotta, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Comitini, Grotte, Montallegro, Naro, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro, Siculiana e Villafranca Sicula.

“La manutenzione quotidiana è il primo presidio di qualità del servizio”, dichiarano i vertici di Aica. “Questi numeri raccontano un lavoro spesso poco visibile ma indispensabile: squadre e tecnici operano ogni giorno nei Comuni, intervengono sulle criticità e portano avanti anche le attività di potenziamento. Il percorso di rafforzamento dell’azienda passa dalla capacità di essere presenti sul territorio, con continuità, programmazione e responsabilità”.

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