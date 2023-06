L’approvazione della manovra bis all’Assemblea Regionale ha reso operativo l’articolo che stanzia 3,4 milioni di euro come contributo straordinario per porre fine al contenzioso e garantire il regolare pagamento degli stipendi ai lavoratori dei Consorzi di bonifica siciliani senza stipendio da svariati mesi. In proposito interviene il capogruppo all’Ars della Democrazia Cristiana, Carmelo Pace, che afferma: “Poniamo fine a una questione gravosa per la quale in questi mesi mi sono impegnato personalmente con ogni mezzo. A più riprese, con un’interrogazione, un disegno di legge e un tavolo tecnico, ho cercato una soluzione per garantire serenità ai lavoratori. E’ un sospiro di sollievo anche per gli imprenditori agricoli e gli operatori del settore agricolo in vista dell’imminente stagione irrigua”.

Di Redazione