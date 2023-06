Roberto Sciarratta confermato nell’incarico di direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi per i prossimi 4 anni. Lo ha deciso la giunta regionale, presieduta da Renato Schifani. Sciarratta si è insediato nel luglio del 2019, attenendosi con efficacia ed efficienza ai compiti assegnati dalla legge regionale numero 20 del 2000 che ha istituito il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, che ha come finalità la tutela e la valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici della “Valle dei Templi”: non solo l’area della città antica, ma anche il territorio circostante attraversato dal corso dei due fiumi Akragas e Ypsas, fino alla collina di Montelusa e al mare di san Leone. E’ un territorio di circa 1300 ettari, coincidente col perimetro della zona A dei precedenti vincoli ministeriali del 1968 e del 1971 e della Regione Siciliana del 1991, suddiviso in tre zone assoggettate a prescrizioni differenziate.

Di Redazione