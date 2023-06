Il rettore del santuario annuncia le nuove disposizioni per garantire sicurezza e ordine pubblico. VIDEO

In una conferenza stampa tenutasi questa mattina, il rettore del santuario di San Calogero, Don Gerlamdo Montana e Cosimo Passantino del direttivo Portatori di San Calogero hanno presentato le novità riguardanti la processione che si svolgerà durante la prima e la seconda domenica dedicate al santo. Tra le misure introdotte quest’anno, spiccano il divieto di sostare davanti al sagrato e la proibizione di baciare il simulacro durante le soste lungo il percorso.

Il rettore ha spiegato che tali disposizioni sono state stabilite in seguito alle direttive impartite dalla questura, al fine di garantire la sicurezza del pubblico e preservare le tradizioni della festa. In particolare, la prima vestizione e la scalinata del santuario devono rimanere libere da persone non autorizzate. Solo i portatori, insieme ad un cordone di volontari abilitati, saranno autorizzati ad accompagnare il simulacro lungo il percorso.

“La priorità è l’ordine pubblico e la sicurezza di tutti i partecipanti alla processione”, ha affermato il rettore. “Durante le soste del simulacro, nessuno potrà salire sulla statua o baciarla, in conformità alle disposizioni di legge e alle norme di procedura civile. Questa decisione è stata presa anche per garantire la sicurezza dei bambini presenti”.

Il direttivo ha sottolineato che queste misure sono un segno di prudenza e attenzione alla sicurezza, e si invitano tutti i partecipanti a rispettare le nuove disposizioni. Si precisa inoltre che ulteriori informazioni ufficiali saranno comunicate in seguito.

Le celebrazioni in onore di San Calogero rappresentano un importante momento di devozione e tradizione per la comunità locale. Le nuove misure, pur essendo restrittive, mirano a garantire che l’evento si svolga in modo sicuro ed ordinato, preservando al contempo l’importanza e il significato della festa per tutti i partecipanti.