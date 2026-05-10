Nuova un’intimidazione al sindaco di Calamonaci, Pino Spinelli. Una escalation che sembra non conoscere fine con un altro inquietante messaggio all’indirizzo del primo cittadino. Nella giornata di venerdì, infatti, è stato rinvenuto un manifesto funebre nel cimitero del piccolo paese dell’Agrigentino che annunciava la dipartita di Spinelli con tanto di foto e dati personali.

A fare la scoperta è stato un operatore ecologico che ha lanciato l’allarme. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Stazione del piccolo centro dell’Agrigentino per le indagini. La Procura di Sciacca ha aperto un fascicolo. Spinelli, negli ultimi tempi e nel corso degli anni, è stato destinatario di più intimidazioni. L’ultima, in ordine di tempo, una decina di giorni addietro.

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