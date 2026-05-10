Un bambino di 10 anni è caduto dal primo piano di una palazzina, nel quartiere di Monserrato ad Agrigento. Il piccolo è stato subito soccorso e con l’elicottero del 118 è stato trasferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Nell’impatto con il suolo, il piccolo ha riportato un trauma cranico.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri della sezione Radiomobile di Agrigento che stanno cercando di ricostruire l’incidente domestico. Il bambino, assieme ai suoi familiari, tutti residenti a Porto Empedocle, erano andati a casa di parenti. Ed è proprio dal primo piano della palazzina che è precipitato.

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