Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, insieme all’assessore Carmelo Cantone, ha conferito un attestato di riconoscimento al noto pastry chef agrigentino Giovanni Mangione. Nel corso della cerimonia di consegna il maestro pasticcere è stato definito “Ambasciatore del gusto, del sapere artigianale della bellezza della Città di Agrigento e della sua Valle dei Templi”, per avere promosso con professionalità e passione l’arte dolciaria siciliana oltre i confini regionali e nazionali.

Giovanni Mangione è stato tra i protagonisti, lo scorso anno, di un importante evento internazionale tenutosi a Skopje, in Macedonia del Nord.

Nell’attestato consegnato al pastry chef, in segno di riconoscimento, vengono esaltate “ammirazione e gratitudine per la straordinaria capacità di trasformare l’arte dolciaria in opera monumentale, coniugando il rigore della tecnica alla visione creativa. Protagonista della X Settimana della Cucina Italiana nel Mondo nel 2025 in Macedonia del Nord, ha saputo raccontare con orgoglio l’anima nobile della nostra terra, elevando la tradizione siciliana a patrimonio universale”.

Durante quell’evento, Mangione ha portato in scena i colori, i profumi e i sapori autentici della pasticceria siciliana realizzando delle vere e proprie “opere” d’arte dolciaria.

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