Il comitato #Vogliamolacqua ha deciso di organizzare un’altra manifestazione in piazza ad Agrigento per l’emergenza idrica. L’appuntamento è per il 2 agosto alle 18, in piazza Cavour. Il corteo attraverso il viale della Vittoria proseguirà poi alla volta di piazzale Aldo Moro e Porta di Ponte.

Alla manifestazione del primo giugno si sono presentati mille persone fra cittadini, chiesa, associazioni e sindacati. Anche l’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, si era unito al corteo per sollecitare gli amministratori a trovare soluzioni contro la crisi idrica che, col passare delle settimane, si è aggravata.