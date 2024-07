Non passa giorno che ad Agrigento e provincia non ci sia qualche piccolo o grande rogo, con i vigili del fuoco e forestale in azione, la Protezione civile e i volontari sul campo. Un grosso incendio è divampato, ieri pomeriggio, nei pressi delle case popolari di Ribera. Le fiamme hanno interessato un vasto appezzamento di terreno. Lambite anche alcune abitazioni. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca che hanno scongiurato il peggio.

Da Ribera a Sant’Angelo Muxaro e San Biagio Platani dove, ieri, è stato un inferno di fuoco, motivo per il quale si è anche mobilitato il Comitato permanente di coordinamento dei soccorsi provinciale della Prefettura.

Oltre alle squadre di vigili del fuoco e forestale, sono intervenuti un elicottero dei vigili del fuoco e due canadair. A essere devastate dal fuoco, verosimilmente, di matrice dolosa, sono state le contrade “Mandralia” e “Cosa di Volpe” a San Biagio Platani, e contrada “Campana” a Sant’Angelo Muxaro. I mezzi aerei, dopo ore e ore di lanci, sono riusciti a circoscrivere il vasto rogo che ha divorato coltivazioni e campi incolti, avvicinandosi alle abitazioni.