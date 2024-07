Terre Sicane Wine Fest: Dove Il Vino Incontra La Bellezza Dei Borghi Siciliani – Eventi, Degustazioni e Musica Live

Ha preso ufficialmente il via il Terre Sicane Wine Fest, la manifestazione che unisce i vini e le bellezze naturalistiche dei borghi del circuito sicano. Produttori, appassionati e studiosi si sono dati appuntamento a Contessa Entellina per una tre giorni dedicata ai vini. Tre territori coinvolti sulle strade del vino, che partono dal mare della costa agrigentina e raggiungono il cuore della Sicilia, toccando almeno tre province: Agrigento, Palermo e Trapani. VIDEO

Il sindaco Leonardo Spera (nella foto) ha siglato un protocollo con l’Università di Palermo per avviare una collaborazione che punta a valorizzare ulteriormente la produzione vinicola della zona. A rappresentare l’Unipa il docente di microbiologia e vino Nicola Francesca (Foto).

Nel pomeriggio, la giuria ha scelto i vini che verranno premiati. Presso la sede dell’Enoteca del Condottiero si è tenuta una degustazione alla cieca per la commissione del concorso enologico TSWF ’24, presieduta da Luigi Salvo. La giuria era composta da Valeria Lopis, Domenico Vecchio (direttore responsabile di AgrigentoOggi), Chiara Giannotti (di VinoTv), Manuele Termini (direttore di Cook Magazine), e Federica Raccuglia (direttrice di PalermoLive). Sono stati scelti il miglior Grillo e il miglior Nero d’Avola, i cui premi verranno consegnati nella serata di domenica in piazza.

Tornando alla serata di apertura, in Piazza Umberto I si è tenuta un’interessante masterclass dal tema “I Grandi Rossi si Incontrano: Valpolicella e Terre Sicane.” La serata è stata condotta da Luigi Salvo e Valeria Lopis, e ha offerto un confronto tra i rinomati vini rossi, coinvolgendo esperti e pubblico in una degustazione che ha messo in luce le caratteristiche distintive di queste due celebri regioni vinicole.

Un Weekend Ricco di Attività

Grande attesa c’è anche per la giornata di oggi, con una serie di eventi che si preannunciano spettacolari e che promettono di richiamare un vasto pubblico da tutta la Sicilia. La location principale sarà l’Abbazia Santa Maria del Bosco, un luogo che offre un contesto affascinante e suggestivo per le attività in programma.

La giornata di sabato 27 luglio sarà inaugurata da un light lunch alle 13:30, che permetterà ai partecipanti di assaporare le specialità locali. Alle 18:00 si terrà una masterclass sui vini eroici siciliani, a cura di Gianni Giardina, che esplorerà la produzione di vini in condizioni climatiche e territoriali particolari. A seguire, il talk show “Tutte le strade portano al vino” vedrà esperti e produttori discutere l’evoluzione del settore vinicolo, mentre l’Aperitivo Next, curato da Next Generation, offrirà ai presenti un momento di relax e degustazione.

Dalle 20:00 in poi, i banchi di degustazione e food apriranno le porte, permettendo di assaporare una vasta selezione di vini provenienti dalle Strade del Vino delle “Terre Sicane”, “Valpolicella”, “Erzegovina”, “Moldova” e di altre rinomate aziende vitivinicole siciliane. Questo evento rappresenta un’opportunità imperdibile per conoscere i sapori e gli aromi distintivi di diverse regioni vinicole, favorendo lo scambio culturale e gastronomico tra produttori e consumatori.

La serata proseguirà con una serie di spettacoli musicali: alle 21:00 i violinisti Mirco & Valerio intratterranno il pubblico con la loro performance, seguiti alle 22:00 dal gruppo “Sikuli 2.0”, che promette di far ballare i presenti con la loro musica coinvolgente. La serata si concluderà con un DJ set di Lilian D’Anna a mezzanotte, garantendo un finale energico e divertente.

Domenica 28 luglio: Un Finale da non perdere

La giornata di domenica 28 luglio si aprirà con una visita esclusiva all’Azienda Di Prima, dove i giornalisti ospiti potranno esplorare la cantina e gustare un pranzo dedicato. Questo evento è pensato per offrire agli esperti del settore una visione approfondita delle tecniche di produzione e delle eccellenze vinicole locali.

Nel pomeriggio, la Piazza Matrice di Contessa Entellina sarà teatro di un’altra interessante masterclass intitolata “Kuntisa e gli altri borghi del vino: le cantine locali si raccontano attraverso la voce dei produttori”. Conduce l’evento Valeria Lopis, affiancata dal commento tecnico di Luigi Salvo, e vedrà protagonisti i produttori locali, che condivideranno le loro storie e i segreti dei loro vini.

La giornata culminerà con la premiazione del concorso enologico “TSWF 2024”, durante la quale verranno assegnati i riconoscimenti ai migliori vini selezionati dalla giuria. La cerimonia, condotta da Valeria Lopis con il commento tecnico di Luigi Salvo, rappresenterà il momento clou del festival, celebrando l’eccellenza e la qualità della produzione vinicola siciliana.

A chiudere la serata, alle 22:00, ci sarà un’esibizione dal vivo dei “Calandretti”, una band che saprà intrattenere il pubblico con il loro repertorio musicale.

Il Terre Sicane Wine Fest si conferma così come un appuntamento imperdibile per gli amanti del vino e della cultura enologica, offrendo un ricco programma di eventi che celebra la bellezza e la diversità del territorio siciliano.