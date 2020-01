Manifestazione del 25 gennaio, Cimino: politici responsabili, più utile manifestare a Roma – VIDEO

“Manifestazione del 25 gennaio, Cimino politici responsabili, più utile manifestare a Roma”. Il presidente dell’ordine degli architetti della provincia di Agrigento, Alfonso Cimino, commenta l’iniziativa di protesta per la viabilità in provincia di Agrigento, e in particolare lo stato di obsolescenza della rete viaria e delle sue parti nodali, convocata per il 25 gennaio alle 11 alla Rotonda Giunone, alla quale hanno già aderito sindaci e sindacati.

“Ritengo – dichiara Cimino nel corso di un intervista rilasciata ad AgrigentoOggi – che i politici abbiano responsabilità sulla questione viabilità. Probabilmente sarebbe stato più utile andare a protestare a Roma”.

Cimino interviene anche sulla questione viadotto Morandi di Agrigento, chiuso ormai da 1000 giorni. “Ci aspettiamo che venga riaperto, non dobbiamo allentare l’attenzione”. GUARDA LA VIDEO INTERVISTA

