«I colori dell’universo» prendono vita grazie alle opere del vice prefetto

La seconda vita del vice prefetto di Agrigento, Carmelina Guarneri, è caratterizzata dall’arte. Da quando è andata in pensione, dopo una vita professionale trascorsa nella sede del Palazzo del Governo, in piazza Aldo Moro ad Agrigento, l’ex prefetto trascorre le sue giornate a dipingere ed ha già organizzato alcune mostre in location suggestive.

E tra qualche giorno, precisamente sabato 11 gennaio, esporrà i suoi quadri alla Torre Carlo V di Porto Empedocle. La mostra si intitola «I colori dell’universo» e sarà inaugurata alle 17,30. L’ingresso è libero e le opere resteranno esposte fino al giorno 11 febbraio, tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’evento patrocinato dal Comune di Porto Empedocle è organizzato dalle sezioni provinciali e cittadine dell’Aics, rispettivamente presiedute da Giuseppe Petix e Giuseppe Comignano.

Laureata in giurisprudenza, nata nel 1952, Carmelina Guarneri è stata, tra le altre cose, dirigente dell’Area II della Prefettura di Agrigento, «Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni elettorali» e Dirigente reggente Area V «Protezione Civile». In contatto, costante, con sindaci ed amministratori che nel corso della sua carriera le hanno sempre riconosciuto un gran carisma ed un’ottima capacità gestionale. Sempre pronta, col suo sorriso disarmante, a trovare le soluzioni alle problematiche che si presentavano di volta in volta.

Ha scritto anche un libro, dal titolo «Strada sicura» ed ha avuto diversi incarichi commissariali. Sin da giovanissima ha avuto una notevole passione per l’arte e, in particolare per la pittura ed ha sempre seguito mostre e manifestazioni culturali presenti nel territorio. È pittore per vocazione ed ha iniziato da autodidatta. La sua pittura è rimasta per lungo tempo privata. La sua arte si colloca tra il figurativo e l’informale e su ogni sua tela prevale un cromatismo di fondo che si interseca con visioni cosmiche senza limiti di spazio e di tempo. Il colore e la solarità rappresentano le caratteristiche fondamentali delle sue tele. Nella sua astroarte rappresenta la bellezza dell’Universo in chiave fantastica.

La sua «Second life» dunque è caratterizzata dall’arte. Carmelina Guarneri propone, infatti, i suoi nuovi lavori materico – informali, dedicati alle galassie, in una kermesse curata da Francesco Novara. A fianco della pittrice, il sindaco della città di Porto Empedocle, Ida Carmina, i critici: Beniamino Biondi e Carmelo Capraro; le artiste: Eva Di Betta e Daniela Ilardi nonché il giovane talento musicale Gaetano Inguanta. Moderatrice: Giada Attanasio.

«L’artista, attraverso le sue tele, condurrà il visitatore – si legge nell’introduzione alla mostra – in un nuovo viaggio tra gli sconfinati bagliori del cosmo. Carmelina Guarneri, vice Prefetto a riposo, pittrice siciliana, operatrice culturale impegnata nel mondo sociale e artistico, perpetua il suo studio dell’avvolgente e fascinoso universo e dei suoi misteri. I suoi occhi scrutano il cielo e vanno oltre, laddove altri non vedono, lei scorge meraviglie. E le fa proprie trasfondendone bellezza e calore. Perfezionando la tecnica e affinando il suo sentire, sempre più in simbiosi con la potenzialità esplosiva delle nebulose celesti, i suoi pennelli si fanno lingue sapienti e piene di colore ed emotività. Frutto di tali nuovi lavori sono opere magiche, ammalianti e misteriose al pari di creato e scienza, continua fonte d’ispirazione per l’artista delle nubi. Sospesa e appesa tra iridescenti gradazioni di luci e ombre che, dai quadri s’affiancano ai cuori, regalando note d’emozione e sogno».