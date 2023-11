In Sicilia sono circa 4.000 le aziende ambulanti sparite negli ultimi dieci anni di cui 939 negli ultimi 15 mesi, più di due aziende al giorno; nel 2014 erano 21.356. In tutta l’Isola si è registrata una contrazione costante negli anni, sino al 2019. Il trend si è stabilizzato nel triennio 2019-2021 a circa 18.700 aziende per poi crollare nel 2022 a 17.701 attività.

I dati elaborati da Confimprese sono tratti dall’osservatorio del commercio del ministero delle imprese e del made in Italy mentre il dato riferito a marzo 2023 è di Unioncamere.

Trattandosi di attività dichiarate alla Camera di Commercio il rallentamento delle chiusure intorno al 2020 può essere stato determinato dalle procedure di rinnovo delle autorizzazioni che, prevedendo l’iscrizione alla Camera di Commercio, ha favorito la riemersione di aziende che erano in attività ma non più iscritte.