Manifestazione a difesa del diritto alla salute, il compiacimento del cartello sociale per il numero di adesioni

A pochi giorni dalla manifestazione popolare convocata per sabato 17 giugno, a difesa del diritto alla salute per tutti, il Cartello Sociale della provincia di Agrigento esprime il proprio compiacimento per il numero e la qualità delle adesioni che continuano ad arrivare.

In particolare si segnalano i comuni di Agrigento, Alessandria della Rocca, Aragona, Cammarata, Campobello di Licata, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Naro, Ravanusa, Santa Elisabetta, Santo Stefano di Quisquina e Sciacca.

Inoltre, hanno confermato la loro adesione il Consiglio Pastorale Diocesano, il Consiglio Pastorale Cittadino di Agrigento, numerosi Consigli Pastorali Parrocchiali di tutta la provincia, CNA, Confesercenti e tanti cittadini che hanno manifestato grande apprezzamento per l’iniziativa garantendo la loro attiva presenza. La giornata di mobilitazione generale si svolgerà ad Agrigento con un concentramento in piazza Cavour alle ore 10 per poi sfilare in corteo attraverso il viale della Vittoria fino a Porta di Ponte dove ascoltare alcune testimonianze e , infine, per consegnare al Prefetto un documento che illustra le ragioni dell’iniziativa.