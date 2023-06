Il cordoglio del presidente del Consiglio comunale di Agrigento per la morte di Berlusconi

Cordoglio del mondo della politica per la morte di Silvio Berlusconi. Tra questi anche quello del il presidente del Consiglio comunale di Agrigento, Giovanni Civiltà. “Alla Sicilia manca un amico, un instancabile, efficace e prezioso riferimento umano e politico- dichiara-. Silvio Berlusconi ha solcato e caratterizzato la storia economica, sociale, politica e culturale nazionale, assurgendo a modello ed esempio di impresa, di politica liberale, moderata e democratica. Noi di Forza Italia proseguiremo il suo impegno per la democrazia e per i valori della libertà. Grazie Presidente”.