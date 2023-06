“Giornate Europee dell’Archeologia”, iniziative del Fai alla Kolymbethra

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno il FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, aderisce con i suoi Beni archeologici all’edizione 2023 delle “Giornate Europee dell’Archeologia”, gestite da Inrap, l’Istituto nazionale di ricerca archeologica preventiva della Francia (Institut national de recherches archèologiques prèventives) e organizzate in Italia dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei e Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio. La manifestazione, che avrà luogo nei 46 Stati membri del Consiglio d’Europa, permetterà ai visitatori di partecipare a speciali visite guidate con esperti, di accedere ad attività dedicate a bambini e adulti e a conferenze con specialisti del settore, in collaborazione con Università e Soprintendenze che lavorano sul territorio. Sono sei i Beni del FAI coinvolti tra cui anche il Giardino della Kolymbethra, Agrigento. Qui sabato 17 e domenica 18 giugno, ore 11.30, visite speciali guidate da un’archeologa che condurrà i visitatori alla scoperta degli elementi archeologici che caratterizzano il Bene e che lo hanno connotato prima che divenisse un giardino lussureggiante. Attraverso le testimonianze che raccontano la Kolymbethra, dalle più antiche a quelle dei viaggiatori di Settecento e Ottocento, i visitatori potranno leggere l’evoluzione di questo luogo unico plasmato dal connubio fra pietra e acqua.

Domenica 18 giugno, ore 11, laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni potranno scoprire l’ingegnoso funzionamento degli acquedotti progettati dall’architetto Feace, di epoca greca, analizzando gli elementi che compongono gli ipogei che attraversano la Kolymbethra. Il Giardino della Kolymbethra è stato affidato in concessione al FAI dalla Regione Siciliana nel 1999.