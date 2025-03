Nell’ambito del 77° Mandorlo in Fiore, ad Agrigento dall’8 al 16 marzo, riecco una delle iniziative più attese dagli amanti dell’ottima cucina e delle tradizioni locali: “Mandorlo in Tavola”.Si tratta di un’occasione unica per esaltare il patrimonio enogastronomico di Agrigento, ponendo al centro dell’attenzione uno degli ingredienti simbolo della cultura siciliana: la mandorla.L’iniziativa mira a coinvolgere le attività di ristorazione della città, invitando i ristoratori a creare e proporre nei propri menù specialità gastronomiche a base di mandorla. I locali presenteranno un menù dedicato con almeno tre pietanze che abbiano come protagonista la mandorla. I ristoranti aderenti e i loro menù saranno promossi attraverso i canali ufficiali del 77° Mandorlo in Fiore, offrendo loro un’ampia visibilità e la possibilità di esporre “in vetrina” la propria arte culinaria a cittadini e visitatori.“Mandorlo in Tavola” è un evento di rilievo per riscoprire il gusto autentico della tradizione, tra sapori, storia e creatività gastronomica.

