Un incendio ha devastato un’auto di un cinquantasettenne di Cattolica Eraclea. A bruciare una Hyunday Santa Fè, parcheggiata in via Papa Giovanni XXIII. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. I pompieri, idranti alla mano, hanno spento le fiamme. Stando a quanto apprende, il fuoco è divampato dal vano motore. Le cause della scintilla iniziale non sono chiare e sono ancora in corso di accertamento. Spetterà all’attività investigativa dei carabinieri fare chiarezza sull’origine del rogo.

