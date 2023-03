Mandorlo in Fiore: il premio “Ugo Re Capriata” all’Uzbekistan

Benedetti siano i popoli che sanno ancora danzare. La sezione di Agrigento dell’Associazione Siciliana della stampa, in occasione del 75° Mandorlo in Fiore – 65° Festival Internazionale del Folklore, ha assegnato il Premio Ugo Re Capriata al gruppo “Navruz Dance Ensemble” dell’Uzbekistan perché, con tipiche musiche e danze, ma anche con elaborate coreografie e ricercati costumi, esprime al meglio valori e significati profondi di un ricco e antichissimo patrimonio culturale, sempre accuratamente conservato in tutto l’Uzbekistan. “Il premio Re Capriata – dice il segretario dell’Assostampa, Gero Tedesco – è il più antico dopo quello del Tempio d’Oro. I giornalisti agrigentini hanno avuto sempre grande sensibilità nell’assegnare il premio, molto spesso andando al di là dei significati strettamente legati all’aspetto artistico. Quest’anno per la prima volta la notazione è avvenuta online coinvolgendo non solo gli iscritti all’Assostampa ma tutti i giornalisti della provincia”.