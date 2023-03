Mandorlo in Fiore: bagno di folla per la parata finale

E’ stata una gran bella giornata di festa ad Agrigento. L’ultimo giorno del Mandorlo in fiore, a quattro anni dall’ultima edizione, ha richiamato migliaia e migliaia di persone, molte delle quali, provenienti da altre province siciliane, ma anche tanti turisti.

La parata con la presenza di quasi 40 gruppi folk (internazionali, bambini del mondo, locali e corteo storico) è stata seguita da due impressionanti ali di folla. La sfilata ha fatto registrare qualche difficoltà con uno stop di poche decine di minuti a causa di quattro interventi di soccorso per improvvisi malori.

In via Atenea il pasticcere Infurna ha offerto acqua e cannoli ai componenti di alcuni gruppi. Il lungo corteo, attraverso piazza Aldo Moro e piazza Vittorio Emanuele, ha raggiunto la villa Bonfiglio al viale della Vittoria. Non sono mancati i disagi e le lamentele per un’organizzazione da rivedere.