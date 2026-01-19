Sagra del Mandorlo in Fiore, nasce il “Menù del Mandorlo”: il Comune convoca gli esercenti

Il Comune di Agrigento chiama a raccolta gli esercizi di somministrazione della città in vista della prossima Sagra del Mandorlo in Fiore, evento simbolo dell’identità agrigentina e vetrina internazionale di tradizioni, cultura e accoglienza.

Con una comunicazione ufficiale, l’amministrazione comunale ha convocato una riunione di confronto e collaborazionefinalizzata alla definizione di una proposta condivisa del “Menù del Mandorlo”, un’iniziativa gastronomica pensata per valorizzare la mandorla come ingrediente principale e caratterizzante delle preparazioni proposte durante il periodo della Sagra.

L’incontro è fissato per lunedì 20 gennaio 2026 alle ore 10.00, presso i locali comunali di Viale della Vittoria 309, all’interno dell’ex caserma dei Vigili del Fuoco. L’obiettivo è coinvolgere ristoratori, bar e attività di somministrazione in un percorso comune che sappia unire creatività culinaria, identità territoriale e promozione turistica.

A firmare l’invito è l’assessore competente, Riccardo Accurso Tagano, che punta a costruire un’offerta gastronomica coordinata e riconoscibile, capace di arricchire l’esperienza della Sagra e di rafforzarne il legame con le eccellenze locali.

Un’occasione concreta per fare rete e trasformare la mandorla, simbolo della festa, in protagonista anche a tavola.

