Poste Italiane: a Palermo il primo magazzino in Sicilia per l’e-commerce con consegna in giornata

È l’hub micro-fulfillment aziendale più grande d’Italia: 1.400 metri quadrati dedicati e fino a 8mila pacchi consegnati ogni giorno

Palermo, 19 gennaio 2026 – Ha preso ufficialmente il via in Sicilia il servizio di consegna in giornata di Poste Italiane. A Palermo è stato infatti allestito il primo e unico magazzino micro-fulfillment dell’Isola, nonché – ad oggi – il più grande sito aziendale dedicato d’Italia, progettato per recapitare gli acquisti online nel giro di poche ore dall’ordine.

All’interno della cittadella postale di via Ugo La Malfa, 1.400 metri quadrati tra magazzino e area delivery corrieri sono stati destinati al nuovo servizio, con 65 addetti dedicati, inseriti nel piano assunzioni 2025 dell’azienda.

Tempi di consegna

La sfida quotidiana è consegnare il prodotto nello stesso giorno dell’ordine. In particolare:

per i residenti di Palermo , gli ordini effettuati entro le ore 13.30 (ed entro le 13 nella gran parte della provincia) vengono consegnati entro le ore 20 ;

, gli ordini effettuati (ed entro le 13 nella gran parte della provincia) vengono consegnati ; per gli ordini serali e notturni , il sito lavora senza sosta anche di notte: gli acquisti effettuati entro le ore 4.30 vengono consegnati entro le ore 13 a Palermo e provincia;

, il sito lavora senza sosta anche di notte: gli acquisti effettuati vengono consegnati a Palermo e provincia; nei territori del Trapanese e dell’Agrigentino coperti dal servizio, la consegna è garantita entro le ore 20 per gli ordini effettuati fino alle ore 4.

Nel magazzino lavorano quotidianamente 24 addetti distribuiti su diversi turni, a garanzia della continuità operativa.

Dati e organizzazione

Si tratta di un hub logistico all’avanguardia che, grazie a uno spazio di stoccaggio nel capoluogo siciliano, consente di evadere rapidamente le richieste dirette a Palermo e provincia, estendendo il servizio anche ad altri capoluoghi della regione.

Uno studio approfondito sulle abitudini dei clienti evidenzia che gli ordini online vengono effettuati soprattutto al mattino durante la colazione, nelle brevi pause lavorative, dopo cena e di notte. Informazioni preziose che permettono di ottimizzare i flussi e ridurre al minimo i tempi di preparazione e spedizione.

Nel magazzino di via La Malfa sono circa 70mila i pezzi pronti per l’invio, accuratamente registrati tra centinaia di scaffali suddivisi in 8.600 sottosezioni. Qualora l’oggetto non sia disponibile in sede, Poste garantisce comunque la consegna in giornata per gli ordini effettuati entro le ore 8.30, grazie all’approvvigionamento da altri magazzini nazionali.

I prodotti stoccati variano nel corso dell’anno in base a stagionalità, mode e richieste. In cima alla classifica degli acquisti online si confermano caffè e libri, seguiti da tecnologia (in particolare videocamere di sorveglianza), integratori per il fitness, creme di bellezza e cibi per animali.

Sostenibilità e ultimo miglio

Una volta completato l’ordine, il prodotto viene prelevato, imballato privilegiando confezioni a minore impatto ambientale e inserito in grandi contenitori affidati ai corrieri secondo criteri di prossimità, dimensione e peso.

Dal magazzino di via La Malfa partono ogni giorno circa 100 mezzi, tutti ecologici, di cui 28 veicoli 100% elettrici, capaci di consegnare fino a 8mila pacchi al giorno. I corrieri sono supportati da un palmare che indica l’itinerario più efficiente, tenendo conto delle fermate e delle condizioni di traffico.

L’intero processo – dall’imballaggio alla consegna – è stato progettato per massimizzare l’efficienza e ridurre l’impatto ambientale, confermando l’impegno di Poste Italiane verso un modello logistico innovativo e sostenibile.

