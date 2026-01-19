Nelle giornate di sabato 17 e domenica 18, il centro ippico di Pozzallo ha ospitato i Campionati regionali di equitazione, richiamando oltre 200 iscritti da tutta la Sicilia.
Tra i protagonisti anche Beatrice Lo Presti, amazzone di Agrigento, classe 2011, che al termine delle due prove in programma ha conquistato un ottimo 5° posto assoluto nella propria categoria. Un risultato di rilievo che premia impegno, crescita tecnica e continuità di rendimento in una competizione di alto livello.
