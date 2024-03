Sono comparsi degli striscioni dalla scritta ‘Stop al genocidio-Palestina libera’, su un balcone all’ingresso della via Atenea di Agrigento, durante la fiaccolata per la pace fatta dai gruppi folk che stanno partecipando all’edizione 2024 del Mandorlo in fiore. Mentre i gruppi, provenienti da ogni parte del mondo, sfilavano e danzavano con le fiaccole accese, sono stati esposti i manifesti. A monitorare quanto stava accadendo i poliziotti della Digos della questura di Agrigento. “La sagra ha portato questa provincia nel cuore del mondo e quello che oggi diventa un messaggio attuale, avendo le guerre fra Israele e Palestina e fra Russia e Ucraina: Agrigento è il luogo dove le differenze diventano spettacolo anziché diventare casus belli, cioè motivo di odio e quindi di conflitto e di guerra”, ha detto il prefetto Filippo Romano.