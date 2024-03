Bagno di folla per la Fiaccolata dell’Amicizia, uno degli appuntamenti più suggestivi della festa del Mandorlo in Fiore di Agrigento, giunta alla sua 76esima edizione. Azzeccata la scelta, per il secondo anno consecutivo, di farla svolgere il venerdì. Un momento all’insegna della fratellanza e dell’amicizia fra i popoli.

L’interminabile corteo con i gruppi folk internazionali, locali, i bambini del mondo e le bande da piazza Pirandello, attraverso la via Atenea, giunto in piazza Marconi, ha proseguito per il vecchio percorso e raggiunto le vie Acrone, Callicratide e Manzoni.

Ad aprire la sfilata i Tammura di Girgenti e il carro allegorico, realizzato dai maestri carristi del Carnevale di Sciacca, con i simboli della Primavera e la riproduzione del Telamone in piedi per rendere omaggio al gigante eretto pochi giorni fa nella Valle dei Templi.