Un incendio, di natura incerta, ha completamente devastato due autovetture, parcheggiate una vicina all’altra, in via Papa Luciani, ad Agrigento. Le vetture appartengono a due residenti della zona. I danni sono in fase di quantificazione. Il rogo, scoppiato nel corso delle ore notturne, ha creato momenti di panico a causa delle fiamme alte. Sono stati alcuni residenti, affacciandosi dalle finestre di casa, a fare l’amara scoperta delle auto a fuoco, e a lanciare l’Sos al 112. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i poliziotti della sezione Volanti. I pompieri, idranti alla mano, hanno spento le fiamme. Gli agenti hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio.