Sasa’ Salvaggio sul palco del Food Village di Piazza Marconi

Il comico palermitano Sasa’ Salvaggio sarà ospite del Food Village di Piazza Marconi. Questa sera a partire dalle 19.30, il celebre cabarettista e The Momus saranno i protagonisti assoluti della serata di chiusura del Mandorlo in Fiore Food Village. Gli ospiti potranno gustare il miglior cibo di strada delle realtà locali e nazionali nel cuore della città. L’appuntamento in Piazza Stazione ad Agrigento è gratuito. Il Mandorlo in Fiore Food Village è un evento organizzato dall’associazione Sakura.