Amministrative ad Agrigento. Il confronto nel centrodestra agrigentino è aperto e il percorso politico resta ancora in fase di costruzione.

A intervenire nel dibattito sulle prossime elezioni amministrative di Agrigento 2026 è l’onorevole Decio Terrana, coordinatore politico regionale dell’Udc Sicilia, che invita alla prudenza e al dialogo tra le forze della coalizione.

«Il dialogo tra le forze politiche del centrodestra è avviato e si fonda su un’alleanza chiara tra Udc, Mpa, Forza Italia e Fratelli d’Italia – afferma Terrana –. Tuttavia il percorso amministrativo per la città di Agrigento non è ancora stato definito in modo definitivo e necessita dei giusti passaggi politici e programmatici».

Secondo l’esponente centrista, la costruzione della coalizione deve procedere con equilibrio e condivisione, evitando accelerazioni che possano compromettere la compattezza dell’area moderata.

«Stiamo lavorando a un percorso comune tra le forze che si riconoscono nel centrodestra – prosegue – con l’obiettivo di offrire ad Agrigento una proposta amministrativa seria, credibile e capace di rispondere alle esigenze della città, possibilmente senza disgregare il potenziale politico dell’intero centrodestra nel territorio agrigentino».

Terrana sottolinea come il confronto tra i partiti sia ancora in corso e che la definizione del progetto politico richieda ulteriori passaggi.

«Non è previsto, ad oggi, alcun incontro definitivo. È giusto che ogni passaggio venga affrontato con attenzione e responsabilità – aggiunge – perché la scelta migliore per Agrigento deve nascere da una valutazione condivisa, sia sul programma sia sulla guida amministrativa».

«L’alleanza tra Udc, Mpa, Forza Italia e Fratelli d’Italia rappresenta certamente una base solida – conclude Terrana – ma il percorso deve ancora completarsi attraverso il confronto politico e la definizione di una proposta che metta al centro lo sviluppo della città e il bene della comunità agrigentina».

Le dichiarazioni di Terrana arrivano in una fase di forte fermento politico nel centrodestra agrigentino, dove il confronto tra i partiti è ancora aperto sulla scelta del candidato sindaco e sulla costruzione della coalizione.

Da un lato l’asse formato da Forza Italia, Mpa, Fratelli d’Italia e Udc sembra convergere sulla candidatura di Calogero Sodano, dall’altro restano in campo altre ipotesi nell’area moderata, con Lega e Democrazia Cristiana che nelle scorse settimane avevano guardato anche ad altri possibili nomi.

Uno scenario che conferma come, a pochi mesi dall’avvio della campagna elettorale, gli equilibri politici siano ancora in evoluzione e il dialogo tra i partiti resti aperto.

