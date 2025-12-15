AGRIGENTO – Si è respirata aria di festa a Piazza Cavour con l’inaugurazione ufficiale dei Mercatini di Natale, che animeranno il cuore della città dal 14 al 21 dicembre, offrendo a cittadini e visitatori un percorso fatto di artigianato, creatività, cultura e tradizione.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di restituire alla città un clima autenticamente natalizio e di sostenere concretamente le realtà locali. A sottolinearlo è stato l’assessore allo Sviluppo economico e al SUAP Riccardo Accurso Tagano, che ha spiegato come le casette siano state messe a disposizione gratuitamente per gli espositori:

«Un’occasione importante per permettere a tutti di farsi conoscere, valorizzando il periodo natalizio che è, per definizione, tempo di incontri, acquisti e regali».

Tra gli stand, un vero mosaico di talenti artigiani. Spazio all’oggettistica personalizzata, con decorazioni natalizie in velluto, sfere con foto e immagini, portachiavi su misura, scarpette e bavette dipinte a mano, pensate per rendere unico ogni dono.

Grande curiosità anche per le creazioni amigurumi, piccoli lavori tridimensionali realizzati all’uncinetto, ideali come idee regalo o bomboniere, frutto di pazienza, manualità e passione.

Presente anche Cecilia Barbera, artigiana argentina che vive ad Agrigento, con le sue eleganti creazioni in macramè, antica tecnica di tessitura basata sull’arte dei nodi, le cui origini risalgono al XIII secolo. Gioielli con pietre naturali, bracciali e orecchini raccontano una tradizione che unisce cultura, sostenibilità e unicità del fatto a mano.

Non manca la dimensione più simbolica e spirituale con Metapsyche, il progetto creativo di Federica Mula, che trasforma materiali riciclati come rame, legno e metalli in monili dal forte valore energetico e terapeutico. Oggetti che diventano simboli di armonia, consapevolezza e connessione interiore.

Ampio spazio anche alla ceramica artigianale, con vasi, piatti, angioletti, decorazioni natalizie, gioielli e utensili da cucina, tutti rigorosamente realizzati e decorati a mano, espressione della tradizione artistica del territorio.

A impreziosire ulteriormente i mercatini, la presenza di VGS Libri, unica casa editrice di Agrigento. La direttrice editoriale Graziella Pecoraro ha sottolineato l’impegno della casa editrice nell’ investire direttamente sui propri autori, puntando sulla qualità dei testi e sulla valorizzazione della produzione culturale locale.

I Mercatini di Natale di Piazza Cavour si confermano un luogo di incontro, racconto e condivisione, dove il Natale diventa occasione per sostenere l’artigianato, la cultura e le eccellenze del territorio agrigentino.

