Tutto pronto per la 77esima edizione del Mandorlo in Fiore che si svolgerà ad Agrigento dall’8 al 16 marzo, tra folklore, danze, musica, canti, spettacoli, concerti, sfilate, animazione, intrattenimento, mercatini dell’artigianato e di enogastronomia. E’ un programma intenso e ricco di iniziative, tante emozioni che valorizzeranno la Capitale Italiana della Cultura 2025. Il taglio del nastro è in calendario sabato 8 marzo, in Via Atenea, alle ore 18, con “La Sagra è Donna”, in occasione della Giornata Internazionale della Donna e della riaffermazione del ruolo della donna nella società, dei suoi diritti e dell’uguaglianza di genere.

Domenica 9 marzo la prima sfilata, dalle ore 10, con i gruppi folk internazionali, regionali e dei “Bambini del Mondo”, da Piazza Pirandello, innanzi al Municipio, fino al Viale della Vittoria, con esibizioni in Piazza Cavour alle ore 12 e alle ore 16.

I ticket del 77º Mandorlo in Fiore sono disponibili online sui siti www.agrigentoticket.it e www.mandorloinfioreagrigento.info

È possibile acquistare i biglietti anche presso il botteghino di Agrigento, in via Platone 5/D. Per richieste e informazioni: Tel. 0922 25019. Servizio WhatsApp al +39 3791601286. Il programma completo e tutti gli aggiornamenti sono consultabili al link mandorloinfioreagrigento.info e sulle pagine social Facebook e Instagram “Mandorlo in Fiore Agrigento”. Il 77º Mandorlo in Fiore è organizzato dal Comune di Agrigento.

