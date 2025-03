Dall’8 al 16 marzo 2025, la 77^ edizione della Sagra del Mandorlo in Fiore compie un volo transatlantico: sarà caratterizzata dalla presenza di numerosi gruppi folkloristici sud-americani.

Nella giornata di venerdì 14 si terrà infatti una Festa latina, che prevede balli latino-americani in piazza.

Una scelta che trasforma la Città dei Templi in un ponte tra Sicilia e America Latina, due terre unite da storie di migrazioni, dominazioni e rinascite.

Questo focus sul folklore sudamericano non è casuale: come i mandorli fioriti che simboleggiano resilienza, le tradizioni popolari latino-americane raccontano come identità diverse possano germogliare insieme. Dalle comparsas del Carnaval de Oruro boliviano alle murgas uruguaiane, dalle danze andine ai ritmi afro-caraibici, ogni performance sarà un tassello di un mosaico culturale plasmato da secoli di incontri — e scontri — tra civiltà indigene, Europa coloniale e Africa.

L’articolo che segue svela i codici segreti di questo patrimonio: scopriremo perché i tessuti aguayo delle Ande nascondono mappe ancestrali, come il bombo legüero argentino dialoga con i tamburi a cornice siciliani, e in che modo i colori dei costumi Maya riecheggiano quelli delle majorette agrigentine. Un viaggio che dimostra come il folklore, lungi dall’essere reliquia, sia linguaggio vivo per scrivere insieme nuove storie di condivisione.

Radici storiche: tra conquista e fusione

Le origini del folklore latino-americano affondano nel periodo coloniale, quando la poesia popolare spagnola — come romances e coplas — si mescolò con ritmi e tradizioni locali. Questo folklore criollo, come definito dagli studiosi, incorporò elementi indigeni e afro-discendenti, trasformandosi in forme artistiche uniche. Ad esempio, la décima, struttura poetica iberica, assunse nuove sfumature nei contesti rurali, mentre la rumba cubana fuse percussioni africane con movimenti ispanici.

Danza: linguaggio di emozioni e lotte

Le danze tradizionali sono specchio di identità collettive. La Marinera peruviana, con i suoi passi flirtuosi e l’uso del fazzoletto, celebra il corteggiamento, mentre la Cumbia colombiana, nata tra le comunità schiavizzate, simboleggia la resilienza attraverso movimenti circolari attorno a tamburi e fuochi. Il tango argentino, nato nei sobborghi di Buenos Aires, incarna invece la malinconia e la passione di immigrati europei e creoli. Ogni ballo riflette contesti storici specifici: la Samba brasiliana, ad esempio, unisce influenze africane e rituali indigeni, diventando emblema del Carnevale.

Costumi: arte tessuta nella storia

I costumi folkloristici sono opere d’arte cariche di simbolismo. La Pollera panamense, un vestito ricamato con fiori e animali, richiede fino a un anno di lavorazione e viene tramandata per generazioni. In Messico, il traje de charro (abito del cavaliere) e i coloratissimi abiti delle Fiestas de Guelaguetza richiamano l’orgoglio indigeno e il sincretismo religioso. Non mancano elementi afro-discendenti: le baianas brasiliane indossano turbanti e gonne ampie, eredità delle schiave nigeriane.

Strumenti e ritmi: voci della terra

Gli strumenti musicali raccontano storie di innovazione e adattamento. Le maracas e il cuatro venezuelano derivano da modelli europei rielaborati, mentre il cajón peruano, nato dalle casse di legno usate dagli schiavi, è oggi simbolo globale. Nelle Ande, il charango (realizzato con il guscio di un armadillo) e la quena (flauto di canna) accompagnano melodie che rievocano paesaggi montani e spiritualità indigena.

Colori: un linguaggio ancestrale

I colori vivaci non sono mere decorazioni, ma codici culturali. Per gli Aztechi, il rosso cochineal (ricavato da insetti) simboleggiava vita e sangue, mentre il blu Maya, resistente ai secoli, era usato in rituali sacri. Nella bandiera messicana, il verde rappresenta la speranza, il bianco l’unità, e il rosso il sacrificio dei martiri. Questa palette si ritrova nei alebrijes, sculture di legno dipinte con motivi psichedelici, e nei tessuti huipil guatemaltechi, dove ogni tinta indica l’appartenenza a una comunità indigena.

Uno sguardo al presente

Oggi, il folklore latino-americano non è solo memoria, ma strumento di rivendicazione. Gruppi come i Ballet Folklórico de México o i Neguinho da Beija-Flor in Brasile usano danze e musiche per preservare lingue minoritarie e combattere discriminazioni. La Sagra di Agrigento, accogliendo queste espressioni, diventa così ponte tra Mediterraneo e Americhe, dimostrando come la cultura possa essere motore di dialogo e resilienza.

In un’epoca di globalizzazione, queste tradizioni ricordano che la bellezza nasce spesso dall’incontro, non dall’omologazione. Un insegnamento che risuona particolarmente in una terra come la Sicilia, crocevia millenario di civiltà.

