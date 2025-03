Numeri imponenti per l’edizione 77 del Mandorlo in Fiore che si svolgerà ad Agrigento dall’8 al 16 marzo. Nel dettaglio prenderanno parte all’evento del 2025 ben 20 gruppi folkloristici partecipanti al 67esimo Festival internazionale del Folklore: Albania, Argentina, Bulgaria, Canada, Cile, Colombia, Croazia, Ecuador, Georgia, Grecia, India, Italia, Kazakistan, Malesia, Messico, Polonia, Romania, Serbia, Spagna e Turchia. Questi i gruppi folk agrigentini: Val D’Akragas, Citta di Agrigento, Kerkent, Gergent, I Fiori del Mandorlo, I Tammura di Girgenti e I Picciotti da Purtedda.

Nove i gruppi internazionali che arriveranno in città per il 22esimo Festival de “I Bambini del Mondo”: Albania, Honduras, Kirghizistan, Macedonia, Panama, Slovacchia, Sri Lanka, Taiwan e Turchia. Questi i gruppi folk agrigentini di bambini: Oratorio Don Guanella, Gergent, I Fiori del Mandorlo, I Carusi di Girgenti del gruppo folkloristico Città di Agrigento. E poi ancora gruppi, bande musicali, Cortei Storici regionali e Carretti siciliani che sfileranno per la grande parata della seconda e conclusiva domenica di festa.

Questo il programma della kermesse:

Sabato 8 marzo

Ore 18 Viale della Vittoria, “La Sagra è donna”

Domenica 9 marzo

Ore 10 Sfilata Gruppi Folk Internazionali, Regionali e Bambini da Piazza Pirandello al Viale della Vittoria

Ore 12 Esibizione P.zza Cavour – Gruppi Folk Bambini

Ore 16 Esibizione P.zza Cavour- Gruppi Folk Regionali.

Lunedì 10 marzo

Ore 9,30 Palacongressi: 22° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”. Spettacolo per le scuole

Ore 11 Sfilata Gruppi Folk da Piazza Pirandello a P.zza Cavour. Esibizione P.zza Cavour.

Ore 16,30 Sfilata Gruppi Folk da P.zza Pirandello a P.zza Cavour. Esibizione P.zza Cavour.

Martedì 11 marzo

Ore 9,30 Palacongressi 22° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”. Spettacolo per le scuole

Ore 11 Sfilata Gruppi Folk da P.zza Pirandello a P.zza Cavour. Esibizione P.zza Cavour

Ore 17,30 Itinerario del Decumano Cerimonia Accensione Tripode dell’Amicizia al Tempio della Concordia.

Ore 20,30 Palacongressi 22° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”.

Mercoledì 12 marzo

Ore 9,30 Palacongressi 22° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”. Spettacolo per le scuole

Ore 11 Sfilata Gruppi Folk da P.zza Pirandello a P.zza Cavour. Esibizione P.zza Cavour.

Ore 16,30 Sfilata Gruppi Folk da P.zza Pirandello a P.zza Cavour. Esibizione P.zza Cavour.

Ore 20,30 Teatro Pirandello serata America Latina Folk

Giovedì 13 marzo

Ore 9,30 Palacongressi 22° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”. Spettacolo per le scuole

Ore 11 Sfilata Gruppi Folk da P.zza Pirandello a P.zza Cavour. Esibizione P.zza Cavour.

Ore 16,30 Sfilata Gruppi Folk da P.zza Pirandello a P.zza Cavour. Esibizione P.zza Cavour

Ore 20.30 Museo Archeologico Pietro Griffo galà 22°Festival “I Bambini del Mondo”. Conferimento Premio “Claudio Criscenzo”

Ore 21 Via Atenea Street Folk Fest. Festa in città con i gruppi folk internazionali e degustazioni prodotti tipici

Venerdì 14 marzo

Ore 9,30 Prefettura cerimonia di ricevimento delle rappresentanze folk Internazionali. Scambio dei doni.

Ore 11 Sfilata Gruppi Folk da P.zza Pirandello a P.zza Cavour. Esibizione P.zza Cavour

Ore 17 P.zza Pirandello saluto del Sindaco e Fiaccolata dell’Amicizia. Sfilata gruppi folk internazionali e bambini da P.zza Pirandello a Viale della Vittoria

Ore 21 Palacongressi 66° Festival Internazionale del Folklore

Ore 21 Viale della Vittoria Fiesta Latina – Con la partecipazione delle scuole di danza.

Sabato 15 marzo

Ore 10,30 Via Sacra – Parco archeologico e paesaggistico Valle dei templi di Agrigento – “Passeggiata della Pace e della Fraternità” 22° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”

Ore 11 Sfilata Gruppi Folk da P.zza Pirandello a P.zza Cavour. Esibizione P.zza Cavour

Ore 16 Palacongressi 66° Festival Internazionale del Folklore

Ore 16,30 Chiesa Madonna della Provvidenza – Via A. Manzoni, 162 Preghiera Interreligiosa per la pace tra i popoli

Ore 21 Palacongressi 66° Festival Internazionale del Folklore.

Domenica 16 marzo

Ore 9 Sfilata Gruppi Folk Internazionali, Regionali, Bambini e carretti siciliani da Piazza Pirandello al Viale della Vittoria.

Ore 14 Tempio della Concordia cerimonia finale e assegnazione Tempio d’Oro 2025.

EVENTI COLLATERALI

Concorso “Fotografa il Mandorlo”

Concorso “Vetrina in Fiore”

Concorso “Agrigento: Emozioni” a cura dell’Associazione Dante Alighieri Comitato di Agrigento

Palacongressi sabato 15 Marzo dalle ore 10 alle ore 23 CNArte & Gusto promozione e valorizzazione dell’agroalimentare e artigianato tradizionale

Teatro Pirandello sabato 8 Marzo ore 21 e Domenica 9 Marzo ore 17,30 opera Teatrale “Tutta Colpa di Solone”. Prima nazionale ad ingresso gratuito.

“Mandorlo in Tavola”: piatti selezionati a base di mandorla presso i ristoranti aderenti

Mercatini del Mandorlo

Esposizioni artigianali in città

Mandorlo Food Village Street Food piazza Marconi Eventi da Giovedì 13 Marzo a domenica 16.

