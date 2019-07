272 foto in gara per il concorso “Fotografa San Calogero” e 509 per “Fotografa il Mandorlo in Fiore”

Ospiti d’eccezione per la cerimonia di premiazione

C’è un filo conduttore tra le 272 fotografie che partecipano all’edizione 2019 del concorso Fotografa San Calogero: la devozione degli agrigentini verso il Santo Nero che si trasmette di generazione in generazione e non dura soltanto una settimana ma ogni giorno. Ognuno con la propria grazia da chiedere e la promessa da mantenere. E anno dopo anno è come se la devozione si moltiplicasse, diventando così densa da essere percepita, sentita, vista.

Le 272 foto, tra quelle a colori e in bianco e nero, infatti, ritraggono momenti di amore verso San Calogero dipinti sui volti degli agrigentini.

Con la bellezza delle 272 foto, dovrà fare i conti la giuria di esperti e giornalisti, presieduta da Domenico Vecchio, direttore della testata giornalistica AgrigentoOggi e ideatore e promotore dei Concorsi e composta da Stelio Zaccaria, Dario Broccio, Mauro Indelicato, Riccardo Gaz, Angelo Ruoppolo, Francesco Christian Schembri, Gioacchino Schicchi, Gero Tedesco, Lelio Castaldo, Peppe Castaldo, Diego Romeo, Francesco Novara, Massimo Palamenghi, Marilisa Della Monica, Annarita Di Leo e Giuliana Miccichè che domenica 28 luglio, alle 19:30, all’hotel Kaos, decreterà i vincitori.

Quest’anno sono stati istituiti i premi speciali Din 24; Pro Loco Agrigento e il premio della presidenza provinciale dell’Aics per i concorsi Fotografa San Calogero e Fotografa il Mandorlo in Fiore,.

La serata, organizzata con la collaborazione di Federalberghi, sarà presentata da Margherita Trupiano e interverranno, tra gli altri,Michele Guardì, Giovanni Moscato, Gianfranco Jannuzzo, Lello Casesa e Stelio Zaccaria mentre Alessandro Mauro dell’Ais farà un intervento sul “Bere qualificato e responsabile”. Prevista ancheuna degustazione di vini.

Durante la cerimonia saranno consegnati tre premi speciali alle“Migliore foto che promuove Agrigento”, “Migliore foto al femminile” e “Migliore tecnica fotografica”.

Come noto, saranno premiate anche le foto partecipanti al concorso Fotografa il Mandorlo in Fiore: 509 scatti fotografici che ritraggono i momenti più significativi della Festa.

Le foto in concorso possono essere visionate nella sezione “Foto Racconti” del giornale online AgrigentoOggi all’indirizzo https://www.agrigentooggi.it/

Agrigento, 20 luglio

