Mandorlo in Fiore 2020 sospeso per il Coronavirus, ma in città arrivano lo stesso due gruppi folk

La Sagra del Mandorlo e di conseguenza il festival internazionale del folklore sono stati annullati, per la questione del Coronavirus, ma i contrattempi non mancano. I gruppi del Messico e Brasile oggi saranno in città, ospiti del Mandorlo in Fiore 2020. Avevano già prenotato i voli, a carico dell’Ente organizzativo, mesi addietro, ed da circa una settimana si trovavano in Calabria per partecipare ad un festival, che si tiene a Castrovillari. Il loro rientro in patria è previsto a fine Sagra del Mandorlo, ma con la manifestazione annullata adesso il Parco dovrà decidere se provare a rimpatriarli subito, o ospitarli in albergo in attesa del volo di rientro. In ogni caso saranno costi extra che l’Ente Parco dovrà affrontare. Nessuno degli organizzatori, al momento, ha voluto rilasciare dichiarazioni a riguardo.

