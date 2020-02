Sagra, confusione e silenzi imbarazzanti

Che confusione ora attorno alla festa del Mandorlo in fiore. L’annullamento della manifestazione ha infatti mandato letteralmente in tilt la macchina organizzativa che oggi si ritrova ad avere in città due gruppi folkloristici, ovvero quello del Brasile e del Messico.

E naturalmente nessuno sa cosa fare di questi e di quelli che verranno in questi giorni. Nessuna comunicazione, nessuna conferenza stampa e nessuno parla. L’unica decisione che è stata presa dall’organizzazione è stata quella di annullare la campagna dedicata alla comunicazione, che forse in questi giorni, più che mai, sarebbe stata utile a fare chiarezza agli agrigentini ma soprattutto ai potenziali visitatori. Ma si sa, qui la comunicazione è vista come cortesia e non come informazione.

Comunque noi aspettiamo fiduciosi che la grande macchina organizzativa della festa ora faccia sapere ai cittadini tutti cosa sta succedendo e come pensano di risolvere i problemi.

