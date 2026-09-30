Mandorlo 2027, il cambiamento di Sodano passa dagli uomini del passato?

Da Michele Sodano ci si aspettava una svolta. E forse proprio dal Mandorlo in Fiore, manifestazione simbolo della città, dovrebbe arrivare uno dei segnali più evidenti del cambiamento annunciato: idee e persone nuove, un approccio innovativo, un’impronta più giovane e capace di parlare a una città diversa.

Un Mandorlo non soltanto riorganizzato nei costi e nelle modalità, ma ripensato nell’approccio, nel linguaggio e nelle persone chiamate a costruirlo.

È per questo che alcune delle prime scelte legate all’edizione 2027 pongono una domanda: dove si misurerà concretamente il cambiamento promesso?

Il sindaco Michele Sodano ha costruito parte della propria proposta politica sull’idea di cambiamento e di discontinuità rispetto al passato, annunciando anche per il Mandorlo una manifestazione rinnovata, con costi inferiori e risultati migliori.

Ed è proprio mentre si attende di capire come si tradurrà concretamente questa annunciata discontinuità che arriva la nomina di Antonino “Nino” Lauretta come esperto del sindaco, a titolo gratuito, per il supporto all’organizzazione del Festival Internazionale del Folklore 2027.

Una scelta che, va detto subito, non mette in discussione la professionalità della persona individuata. Lauretta vanta infatti una lunga esperienza nel settore del folklore e delle relazioni con i gruppi internazionali.

Ma proprio questa esperienza pone un interrogativo.

Lauretta e il Mandorlo: una storia che viene da lontano

Nino Lauretta non si affaccia oggi per la prima volta sul Mandorlo.

Nel 2015 era responsabile della segreteria organizzativa e dell’individuazione dei gruppi partecipanti al Festival del Folklore. Nel 2016 veniva indicato come direttore organizzativo della manifestazione.

Ancora nel 2024, durante la presentazione del 76° Mandorlo in Fiore, Lauretta era tra i protagonisti della serata dedicata alla storia e alle novità della manifestazione.

Si tratta, dunque, di una figura che conosce bene il Mandorlo e il mondo del folklore internazionale.

Lauretta rappresenta una competenza maturata nel tempo, non una novità arrivata oggi.

Ed è proprio per questo che la questione non riguarda Lauretta, ma il significato che l’amministrazione Sodano attribuisce alla parola “cambiamento”.

Se la discontinuità rappresenta uno degli elementi caratterizzanti della nuova amministrazione, quanto pesa il fatto che nell’organizzazione della nuova edizione vengano coinvolte professionalità già protagoniste delle precedenti stagioni?

La questione, peraltro, non riguarda soltanto Lauretta.

Anche Peppe Mendola, indicato come figura di riferimento per il percorso del Festival 2027 e per le strategie turistiche dell’amministrazione, conosce già il mondo del Mandorlo e ha avuto esperienze legate alla manifestazione nelle precedenti stagioni.

Allo stesso tempo, Mendola porta con sé un percorso professionale e una rete di relazioni nel settore turistico che l’amministrazione intende evidentemente utilizzare per provare a costruire qualcosa di diverso.

Ed è forse proprio qui che si trova il vero interrogativo.

Il problema non è Lauretta

Non si tratta di discutere la professionalità di Lauretta, né di mettere in dubbio la scelta di utilizzare una persona che conosce il mondo del folklore internazionale.

La domanda è un’altra: il cambiamento deve necessariamente passare dalla sostituzione delle persone oppure può consistere nell’utilizzare competenze ed esperienze già maturate per costruire un modello completamente diverso?

Perché se per discontinuità si intende azzerare ciò che c’era prima, la presenza di figure già coinvolte nelle precedenti stagioni del Mandorlo rappresenta evidentemente un elemento di continuità.

Se invece il cambiamento riguarda il metodo, il progetto, i costi, la qualità e i risultati, allora la presenza di professionalità già sperimentate può assumere un significato completamente diverso.

Ed è su questo terreno che l’amministrazione Sodano dovrà misurare la propria promessa.

Il Mandorlo 2027, in programma dal 2 al 7 marzo, sarà il banco di prova per capire quanto sarà realmente diversa la manifestazione: nei costi, nel programma, nella scelta dei gruppi, nella promozione internazionale, nel coinvolgimento della città e degli operatori economici e turistici.

La città potrà allora valutare concretamente dove e come si sarà manifestato il cambiamento annunciato.

Il punto, dunque, non è stabilire se Lauretta o Mendola rappresentino il passato.

La vera domanda è se il Mandorlo 2027 sarà un progetto nuovo costruito anche attraverso competenze già sperimentate, oppure la prosecuzione di un modello precedente sotto una nuova amministrazione.

A stabilirlo non saranno i nomi.

Saranno il programma, i costi e i risultati.

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