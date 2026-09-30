Ha aggredito e rapinato un pensionato di 77 anni all’interno del cimitero comunale Saletto di Borgo Veneto, un paesino di appena settemila abitanti in provincia di Padova. La Procura di Rovigo, dopo aver chiuso le indagini, ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del quarantaduenne Stefano Terrana, originario di Grotte, per i reati di rapina e lesioni aggravate.

Il provvedimento è firmato dal pubblico ministero Claudio Neri. L’agrigentino, difeso dagli avvocati Giuseppe Zucchetto e Giulia Aldegheri, comparirà il prossimo 22 ottobre per la prima udienza preliminare davanti al giudice Edoardo Bandiera. La sanguinosa rapina è avvenuta il 10 novembre dello scorso anno.

L’imputato ha colpito alla gola e alla testa l’anziano – che stava portando i fiori sulla tomba della moglie defunta – utilizzando forbici e un bisturi, per sfilargli il portafoglio che conteneva 120 euro. Per risalire al responsabile sarebbero state fondamentali le immagini della videosorveglianza e alcune preziose testimonianze raccolte nell’immediatezza dei fatti. L’uomo era stato poi trasferito in carcere

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