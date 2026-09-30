Tutti i lavoratori presenti sono risultati “in nero” e sprovvisti dei necessari strumenti di protezione e sicurezza oltre alla mancata informazione e formazione. Lo hanno scoperto, nel corso di un’operazione di contrasto al caporalato e allo sfruttamento del lavoro in un’azienda agricola nelle campagne di Campobello di Licata, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) del Comando provinciale di Agrigento, insieme ai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Licata e ai funzionari dell’Inps.

Trovati 4 lavoratori su 4 in assenza assoluta di contratti di lavoro e della relativa comunicazione agli organi competenti. Questo ha fatto scattare l’immediato provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Per il titolare dell’azienda, un imprenditore cinquantenne è scattata anche la denuncia in stato di libertà alla Procura di Agrigento. L’uomo è stato ritenuto responsabile di una serie di omissioni per la salute e la sicurezza: mancata sorveglianza sanitaria, omessa consegna dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) e mancata informazione e formazione.

A seguito delle gravi violazioni riscontrate, i militari hanno elevato sanzioni amministrative ed ammende per circa 25.000 euro.

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