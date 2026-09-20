Evento meteorico di eccezionale gravità in corso sul territorio. Attivata la Protezione Civile comunale. Evitare spostamenti e zone a rischio allagamento, particolare attenzione a Villaggio Mosè, San Leone e ai corsi d’acqua

AGRIGENTO – Situazione di forte criticità ad Agrigento, dove un violento nubifragio sta interessando il territorio comunale. Il Comune ha allertato il personale tecnico e la Protezione Civile comunale, avviando una ricognizione per verificare le condizioni delle diverse zone della città e gli eventuali danni provocati dalle intense precipitazioni.

A firmare la comunicazione urgente è Maria Miccichè, assessore anziano che sta svolgendo le funzioni di sindaco e delegata alla Protezione Civile.

«Massima prudenza, limitare gli spostamenti»

Secondo quanto comunicato dal Comune, l’evento meteorologico in corso non era stato previsto né segnalato dalla Protezione Civile regionale. Sulla base delle previsioni elaborate alle ore 16, per l’intero territorio della provincia di Agrigento era stato indicato un livello di allerta verde, corrispondente alla generica vigilanza.

Alla luce della situazione che si è determinata, l’amministrazione invita la popolazione alla massima prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti e di non allontanarsi dalla propria abitazione se non in caso di effettiva necessità, fino al cessato allarme.

Le zone da evitare

Particolare attenzione viene richiesta per Villaggio Mosè e San Leone e per le aree prossime ai corsi d’acqua. In caso di precipitazioni intense, il Comune raccomanda di evitare il transito veicolare e pedonale nelle zone vicine ai fiumi Naro, Ipsas e Drago.

L’indicazione è inoltre di non avvicinarsi a ponti, argini, torrenti, coste e aree soggette ad allagamenti o frane, evitando guadi, sottopassaggi e locali seminterrati che potrebbero essere raggiunti dall’acqua.

In caso di ingresso dell’acqua negli edifici, la raccomandazione è di non tentare di arginarla e raggiungere i piani superiori. Il Comune invita inoltre a lasciare libere le strade per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso e a non avvicinarsi alle aree già interessate da allagamenti o frane.

Protezione Civile al lavoro

Tecnici comunali e operatori della Protezione Civile sono impegnati nella ricognizione del territorio e nella verifica delle conseguenze dell’ondata di maltempo.

Il Comune ha annunciato anche l’emanazione di una ordinanza di Protezione Civile e la diffusione di ulteriori aggiornamenti sulla situazione.

La raccomandazione, fino al cessato allarme, resta quella di rimanere nelle proprie abitazioni salvo effettive necessità e seguire le indicazioni delle autorità.

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