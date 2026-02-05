Si chiude il rapporto tra la Fortitudo Moncada Agrigento e Robert Disibio. Il club biancazzurro ha comunicato ufficialmente che l’atleta non fa più parte del roster. Una separazione accompagnata da parole di stima e riconoscenza da parte della società, che ha voluto ringraziare Disibio per il lavoro svolto, la professionalità dimostrata e il periodo trascorso indossando la maglia della Fortitudo. Un percorso fatto di impegno quotidiano e dedizione, sempre al servizio del gruppo. Alla guardia americana vanno ora i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva e personale.

