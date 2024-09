Addirittura in un caso un gommone è arrivato direttamente sulla spiaggia. Il personale della Capitaneria di porto di Porto Empedocle e i militari della sezione navale della Guardia di finanza, nell’ultima settimana di agosto, hanno multato i proprietari di 15 natanti che, in barba alle leggi, sono stati sorpresi a navigare e sostare in specchi d’acqua destinati alla pubblica balneazione e in aree assolutamente vietate per il rischio di crolli o perché protette.

Le violazioni sono state accertate nelle acque di Punta Bianca, Spiaggetta, Siculiana Marina, Torre Salsa e grotta delle piscine denominata La Madonnina. Sabato un agrigentino a bordo di un gommone è entrato oltre il limite e raggiunto la riva a motore acceso. E’ successo alla Spiaggetta. Non l’ha fatta franca. I finanzieri di una motovedetta hanno fermato e verbalizzato il proprietario del natante.