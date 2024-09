Evacuata una scuola elementare a Santa Elisabetta perchè mancano le condizioni di sicurezza da un punto di vista sismico. A darne notizia è lo stesso sindaco Liborio Gaziano, che ha firmato un’ordinanza che impone la chiusura del plesso di via Cesare Sessa dell’istituto Galilei. La decisione scaturisce da una relazione firmata da un tecnico proprio sulla vulnerabilità sismica delle strutture. “L’uso della costruzione non può continuare senza interventi ed è necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante dei due corpi che costituiscono l’istituto”.

Si tratta, nel dettaglio, di demolire in un caso e intervenire sulle strutture nell’altro. Attività comunque invasive, dato che non è possibile eseguire interventi parziali di adeguamento strutturale. Per questo, venendo meno “le condizioni essenziali che consentono l’utilizzo dell’immobile – dice l’ordinanza – si rende necessario porre in essere tutti gli adempimenti per la chiusura definitiva dell’edificio”. Tutte le attività didattiche saranno trasferite in edifici comunali.